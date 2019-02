Il trattorino si ribalta sulla sponda del torrente: precipita e muore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAVILLA SANTINA Tragedia in Carnia. Un uomo di 63 anni, Mario Cimenti, residente a Villa Santina, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di giovedì in un infortunio mortale avvenuto nei boschi a Valle di Muina a Ovaro. L'incidente non avrebbe avuto testimoni diretti. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che l'uomo si fosse recato nel bosco su una sponda del torrente Degano per tagliare o spostare dei tronchi.È durante una di queste operazioni che, per una tragica fatalità, il trattorino su cui l'uomo stava...