LO SCENARIOPORDENONE Per la prima volta i letti occupati nelle Terapie intensive hanno oltrepassato il limite che porterebbe in zona arancione. Con i due ricoveri in più segnalati ieri, infatti, si è arrivati a 28 malati gravi in regione, pari al 16 per cento dei posti disponibili. Le Medicine invece sono al 19,5 per cento, ancora lontane dal 30 per cento che unito all'incidenza porterebbe il territorio in arancione, con ulteriori limiti...