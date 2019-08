Il governatore: se non si va al voto ora per me è superata la democrazia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE DICHIARAZIONIUDINE «Se non si va al voto è superata la democrazia». Così il governatore della Regione Massimiliano Fedriga, a margine del Meeting di Rimini dove, ieri, ha partecipato al panel Le Regioni e l'Autonomia differenziata. Secondo Fedriga, il dibattito in corso è in «contraddizione palese, c'è chi dice che se andiamo al voto i cittadini non votano come vogliamo noi, quindi al voto non ci andiamo» dunque «penso sia superata la democrazia». In merito all'ipotesi della nascita di un governo nazionale M5s-Pd, tra le ipotesi...