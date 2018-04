Il giallo del pilota nero caduto al confine di Tarvisio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIATARVISIO Pochi chilometri ancora e la sua storia, forse, sarebbe radicalmente cambiata. Mancavano due giorni al Natale del 1944 e tra i commilitoni della base aerea di Ramitelli in Molise, dove è di stanza il 100th Fighter Squadron era tutto pronto per festeggiare la Vigilia pensando ai parenti Oltreoceano. Il capitano Lawrence E. Dickson, 24enne pilota di colore con il suo caccia P-51 Mustang Peggin, deve scortare un P-38 Lightening in una ricognizione fotografica su Praga occupata dai nazisti. D'improvviso un problema al motore e...