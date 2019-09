CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Il Consiglio ha appena votato una mozione per la tutela dell'ambiente; il presidente Enrico Berti annuncia il nuovo tema, invece si prenota la consigliera Sara Rosso (Pd): «È un intervento personale», annuncia. E scoppia il caso dell'sms sgradito: lei, che è da sempre in prima linea sulle tematiche di genere e pari opportunità, è la destinataria; l'autore, invece, è il consigliere di Forza Italia Giovanni Govetto, vicino a Comunione e Liberazione. L'esponente dem parla (e la seduta è in diretta streaming): «Ho pensato...