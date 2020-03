Gli igienizzanti sono introvabili. E così c'è chi in Comune finisce per portarsi l'Amuchina da casa. Accade anche questo nei paesi friulani, a sentire Maurizio Perazzoni (Cisl Fp): «Purtroppo anche per i Comuni ci sono molte difficoltà a reperire i presìdi previsti per il coronavirus. Per esempio, a Mortegliano è stato fornito all'Anagrafe, ma non c'è in altri uffici, dove so di impiegati che si portano l'igienizzante da casa. Anche a Codroipo non ho visto i dispenser negli uffici». Ma il sindaco della cittadina Fabio Marchetti spiega che «gli igienizzanti sono obbligatori in biblioteca. È stato difficile trovarli, ma ce li siamo fatti prestare. Non si trovano più sul mercato. Li restituiremo a chi ce li ha prestati. Intanto ci sono in biblioteca. Non è previsto che siano messi da altre parti». A Pasian di Prato il sindaco Pozzo ha incontrato le stesse difficoltà: «Si fa fatica a trovare gli igienizzanti, ma noi comunque abbiamo preso provvedimenti molto restrittivi: niente consigli comunali, niente ricevimenti. Forse daremo un'ulteriore stretta». A Latisana il sindaco Daniele Gallizio ancora li cerca: «Abbiamo difficoltà a trovarli. Avevamo trovato una partita, ma poi è stata dirottata sull'Aas. Stiamo facendo altri tentativi».

