I finanzieri: così si ristabilisce l'ordine per evitare forme di concorrenza sleale

L'OPERAZIONEUDINE «Oltre al recupero delle somme sottratte al Fisco, lo scopo di indagini come queste è anche quello di ristabilire l'ordine in un settore economico per evitare forme di concorrenza sleale attuate da parte di operatori economici scorretti a danno delle imprese che operano invece nel rispetto delle regole». Lo sottolinea il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Udine, Colonnello Sergio Schena, spiegando come l'indagine Magic Box, che ha portato a scoprire una maxi evasione fiscale posta in essere da dieci...