Hashish e marijuana, ventenne nei guai

IL CONTROLLOTOLMEZZO L'attività di contrasto al consumo e allo spaccio da parte della polizia locale dell'Uti Carnia ha portato a un ulteriore sequestro di una discreta quantità di sostanza stupefacente. L'azione ha avuto luogo nel Comune di Paluzza in concomitanza dei recenti festeggiamenti del Palio das Cjarogiules: una pattuglia ha fermato per dei controlli un gruppo di giovani del posto, appartati in un luogo poco illuminato. A seguito degli accertamenti un ventenne e un diciottenne, senza precedenti o segnalazioni, sono risultati in...