GIUNTA REGIONALEUDINE Telecamere da installare nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie per 3 milioni di euro. E poi sconto dell'Irap dell'1% alle aziende che investono per il benessere dei propri dipendenti e 4,4 milioni per le Piccole e medie aziende che innovano e che puntano sull'estero. Sono alcuni dei provvedimenti varati ieri dalla Giunta regionale, che ha anche dato il via libera, su proposta dell'assessore Sebastiano Callari, al Programma triennale di sviluppo dell'Ict e delle strutture telematiche della Regione, puntando in...