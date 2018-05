Giunta alla stretta finale ma Forza Italia non molla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ULTIMI RITOCCHIUDINE Oggi è il giorno decisivo: questo pomeriggio, infatti, Pietro Fontanini incontrerà tutti i gruppi che lo sostengono per cercare di arrivare alla quadratura del cerchio, ossia la formazione della sua squadra.Difficile riuscire ad accontentare tutte le richieste delle liste (praticamente servirebbe una giunta a 12) e ci sono tre scogli da superare: le quote rosa, l'eventuale assessorato a Stefano Salmè (che porterebbe via un posto in giunta), il ruolo di vicesindaco, conteso tra Forza Italia e Identità Civica. Qualcuno...