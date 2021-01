LE INIZIATIVE

UDINE Collaborazione con Israele per la Giornata della memoria.

«Una giornata dedicata agli uomini e alle donne che scelsero di mettere a rischio la propria vita per salvare uomini e donne dalla Shoah, un momento che testimonia come il virus possa impedire gli spostamenti fisici, ma non la crescita culturale e la diffusione della conoscenza».

Così Alessia Rosolen, assessore regionale all'Istruzione, nel presentare il programma di iniziative stilato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per celebrare il Giorno della Memoria, mercoledì 27 gennaio. Una serie di iniziative preziose e meritorie organizzate dalla Regione, dai Comuni e dalle scuole del Friuli Venezia Giulia, che saranno impreziosite - spiega l'assessore regionale Rosolen - da un appuntamento che mira ad abbattere le barriere e avvicinare le comunità, grazie ai preziosi contributi che riceveremo dalla collaborazione con le istituzioni israeliane, rappresentate dal sindaco di Modi'in Haim Bibas»

« Nonostante le privazioni e le restrizioni imposte dalla pandemia - aggiunge l'assessore regionale all'Istruzione - abbiamo predisposto una proposta didattica innovativa e di spessore per il giorno della Memoria e grazie alla disponibilità della comunità israeliana proponiamo un evento che costituisce uno scambio culturale profondo e toccante». Quanto agli stanziamenti, complessivamente nel bando per la Giornata della Memoria e del Ricordo, la Regione Friuli Venezia Giulia ha finanziato progetti per circa 142mila euro.

