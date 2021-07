Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VICENDAUDINE Ancora nessuna notizia dell'ingegnere gradese Alessandro Zaniboni, 55 anni, del quale non si hanno più notizie da quattro giorni. L'uomo, trasferito in Sardegna alcuni mesi fa per lavorare per conto di una ditta che si occupa di realizzare piattaforme marittime, risulta disperso dal 23 luglio.I COLLEGHIA lanciare l'allarme i colleghi di lavoro, della Intermare di Arbatax dopo che lunedì non si è presentato in cantiere....