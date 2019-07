«Ermal voleva lavorare nell'edilizia e amava cantare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOUDINE «Era uno dei ragazzi che cantava di più nella nostra struttura. Lo si sentiva sempre intonare canzoni in albanese. Me ne aveva fatte conoscere diverse». È uno dei ricordi che sono rimasti più impressi a Davide Zuttion, responsabile della comunità alloggio per minori non accompagnati Carpe Diem di Pozzuol (che ospita una decina di ragazzi), dove Ermal era rimasto per un periodo abbastanza lungo assieme al fratello gemello. IL LEGAME«Erano arrivati in Italia assieme. Avevano girato diverse strutture di accoglienza, ma...