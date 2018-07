Dopo il boom Lignano perde quota, a luglio presenze in calo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOLIGNANO SABBIADORO Estate tempo di vacanze, c'è che sceglie la montagna, chi il mare, ma senza dubbio la parte del leone in questi mesi estivi la fanno le località marine. Ma anche il turismo è in continua evoluzione: fino a pochi anni addietro trovare un posto libero in appartamenti o alberghi in agosto a Lignano era pressoché impossibile, oggi invece si trova ancora disponibilità nell'extra-alberghiero. L'annata 2018 è partita a gonfie vele: nei ponti di Pasqua, del Corpus Domini, dell'Ascensione le presenze sono state oltre...