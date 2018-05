Dopo 40 anni scompare il capolinea Cittadini del Cormor sul piede di guerra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Dopo oltre quarant'anni scompare lo storico capolinea del bus 11 in via Cormor Basso, che si trovava in un'area privata, mai acquisita dal Comune. Oltre un anno fa i proprietari hanno chiesto di spostare la fermata per disporre della loro area. E, dopo diverse proroghe, nelle scorse settimane, quel capolinea è stato sfrattato per così dire. Al suo posto, per ora, uno stop temporaneo in attesa della nuova piazzola annunciata dal Comune. E nel quartiere monta la protesta dei cittadini, che hanno appena portato le loro istanze...