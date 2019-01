Condomini, un accordo nel segno dell'energia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOUDINE Al via un patto per la riqualificazione energetica dei condomini friulani. Bluenergy Group, player di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, ha stretto una partnership con Tep Energy Solution, società controllata da Snam e leader nel campo dell'efficienza energetica, per la progettazione e attuazione di interventi di efficientamento degli involucri degli edifici in Friuli-Venezia Giulia.L'accordo prevede, in particolare, un programma di riqualificazioni sui condomini del territorio regionale, che...