Concessione A4, la storia infinita

CANTIERI AVANTI UDINE No, non è ancora finita. Anzi: la vicenda della nuova concessione autostradale per la rete di Autovie venete potrebbe protrarsi per tutto il 2020, se non debordare nel 2021. Ma poco o nulla dovrebbe cambiare per gli utenti al volante, siano privati cittadini o vettori commerciali: i pedaggi non potranno aumentare, mentre dopo il varo del secondo ponte nuovo sul Tagliamento si attende per prima di Pasqua l'apertura dell'intero tratto a tre corsia fra Portogruaro e lo snodo di Palmanova A4-A23. Non solo: una serie di...