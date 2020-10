(LI.ZA.) Il Comune di Cividale aumenta la stretta, ma è caos sull'ospedale. Con un'ordinanza, il sindaco applica ulteriori restrizioni nell'area comunale. Stop al consumo di bevande alcoliche in tutte le ore del giorno su tutte le aree pubbliche, compresi parchi, giardini, ville aperte al pubblico, a esclusione delle aree utilizzate dai pubblici esercizi per la loro attività e, inoltre, bambini e ragazzini under 14 sempre accompagnati nei parchi pubblici dagli adulti. L'amministrazione, dunque, irrigidisce le disposizioni che fanno seguito a un'ordinanza firmata dal sindaco pochi giorni fa con cui si decretava lo stop alla vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione dalle 22 alle 5, così come alla somministrazione e consumo di alimenti e bevande ai clienti in piedi e a concertini e djset. Ma la nuova stretta arriva mentre all'ospedale della città longobarda scoppia l'ennesimo caos. Abbiamo appreso dagli operatori che entro il fine settimana il reparto di medicina verrà chiuso spiega Fabio Manzini . Comprendiamo bene la difficoltà del momento che è critico ma siamo rimasti interdetti per le modalità con cui si è svolta questa operazione. Nessuna comunicazione ufficiale, infatti, solamente un tam tam partito dagli stessi operatori del nosocomio che sta già creando scompiglio anche tra i familiari dei pazienti. Da quello che abbiamo appreso - spiega Manzini la Medicina dovrà essere chiusa entro domenica, il che significa smantellare 20 posti letto e ricollocare i pazienti alo proprio domicilio oppure in Rsa. Il tutto senza nemmeno informare il consiglio comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA