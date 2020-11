Una catena (immediata e anche inaspettata) di grande solidarietà per il circo bloccato a San Daniele dall'ultimo decreto governativo. Così Daniele Stefanutti, presidente della Pro Majano, descrive i risultati dell'appello lanciato sui social dopo l'incontro con Armando Orfei, attendato con tutto il suo staff (25 persone) e gli animali (una cinquantina fra cavalli, pony, asini, cammelli, tigri, leoni, bufali e anche cani) nella cittadina friulana del prosciutto. La Pro loco aveva chiesto aiuti alimentari: pasta, sughi e prodotti a lunga conservazione per le persone e fieno, mangime, verdure, mele e crocchette per gli animali, fornendo anche un recapito (3490587353). Il risultato non si è fatto attendere, come spiega Stefanutti. «Il circo di Armando Orfei era rimasto bloccato a lungo a Latisana nella prima fase. Stavolta sono fermi da tre settimane a San Daniele. C'è stata grande solidarietà da parte della gente. Abbiamo voluto sincerarci di persona di quale fosse la realtà dei fatti, parlando con i circensi: la situazione è seria e abbiamo attivato i nostri canali per aiutarli. In un giorno ci hanno risposto già circa 70 persone, che hanno portato o da noi in sede o al circo dei generi alimentari. Appena messo il messaggio on line, praticamente in diretta è arrivata al circo una signora con un furgone pieno di mangime e balle di fieno». Onestamente, confida, «non mi aspettavo una risposta così grande da subito, siccome i circhi rappresentano un tema dibattuto. Invece, i friulani sono stati molto solidali. Anche Coldiretti è intervenuta. Abbiamo ricevuto donazioni da tutta la regione, da Lignano a Maniago, da Gemona a Spilimbergo: si sono attivati un po' tutti».

