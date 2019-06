Cantiere, gli introiti in calo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Cali degli introiti tra il 20 e il 30% e la preoccupazione che i lavori non finiscano in tempo per il Natale. Il cantiere di via Aquileia sta mettendo in difficoltà i commercianti della strada che, però, hanno deciso di reagire, proponendo sconti, promozioni ed eventi, per attirare le persone nelle loro attività. Confesercenti, Amici del Borgo Aquileia e altri negozianti hanno concordato alcune iniziative ha spiegato ieri a Palazzo D'Aronco il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti -, per comunicare che, seppur...