Blitz nelle mense scolastiche, promossi gli asili friulani

IL CASOPORDENONE Non c'è il Friuli Venezia Giulia nella lista nera delle mense scolastiche. Negli ultimi mesi i carabinieri del Nas di Udine si sono concentrati nelle cucine e nei refettori degli asili nido e delle scuole per l'infanzia, dove a consumare i pasti sono le fasce più deboli, ovvero i bimbi che non sono in grado di segnalare irregolarità, la presenza di cibi mal conservati o condizioni igienico-sanitarie precarie. I carabinieri del capitano Fabio Gentilini hanno ispezionato una quarantina di strutture in tutta la regione: una...