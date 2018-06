Autonomie, il Consiglio si allarga ai sindaci ribelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESECUTIVOUDINE Detto e fatto. Il Consiglio delle autonomie locali si allarga ai sindaci ribelli su volontà dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che ieri in Giunta ha presentato un emendamento ad hoc alle norme urgenti in materia di funzione delle Uti in base al quale, d'ora in avanti, il Cal sarà composto anche dai Comuni di di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio. Per l'assessore «è un atto di giustizia in quanto il Cal deve rappresentare tutte le autonomie locali ma, fino a...