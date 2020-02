Anche Udine Design Week si riorganizza per fare fronte alle misure di emergenza messe in atto per il coronavirus.

Museo del Design del Fvg e Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine, gli organizzatori dell'evento nato per coniugare il territorio con il design e originariamente previsto dal 2 al 9 marzo, hanno infatti deciso di prolungare i tempi di permanenza di mostre e installazioni, nonché di scaglionare gli eventi in un lasso di tempo più ampio.

«La città non si deve fermare - spiega il presidente del Gruppo Giovani, Davide Boeri - e anche l'economia ha bisogno di segnali positivi per cercare di tornare, per quanto possibile, alla normalità. Pur nel rispetto dell'ordinanza, vogliamo diffondere un messaggio di fiducia attraverso la valorizzazione della cultura industriale e del design».

Ad entrare nel dettaglio è Anna Lombardi, coordinatrice del progetto: «Tutte le iniziative relative al Window Shopping Contest e al Design in vetrina saranno regolarmente allestite e visionabili dal 2 al 9 marzo, giornata in cui verranno premiati i vincitori. Gli eventi Plastica Preziosa a Casa Cavazzini, Do ut des e Si gioca con Riciclala in Loggia del Lionello, compatibilmente con i possibili nuovi aggiornamenti dell'ordinanza regionale, verranno invece posticipati alla settimana successiva (dal 9 al 15 marzo). Anche la Passeggiata inaugurale per le vie cittadine del design, inizialmente prevista per il 2 marzo, verrà rimandata al 10 marzo».

In questi giorni, saranno ri-pianificate anche le altre iniziative, come quelle che coinvolgono le scuole oppure i convegni e i talk con gli esperti di design (tutte le info su www.udinedesignweek.it). «Riteniamo concludono gli organizzatori -, che ne valga la pena non solo per promuovere un messaggio positivo, ma anche sotto il profilo culturale».

