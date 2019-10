Aggredita e ferita dall'ex compagno la ragazza si era già rivolta alla polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONEUDINE È piantonato in ospedale in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio Daniel Boadi, 37 anni, cittadino ghanese che domenica sera ha ferito in via Scrosoppi, in centro a Udine, l'ex compagna ventenne, rivolgendo poi la lama contro si sè infliggendosi ripetuti tagli alla gola. Sottoposto nella notte a intervento chirurgico, l'uomo è stato dichiarato fuori pericolo, ma resta tuttora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale udinese. La sua ex compagna, invece, una ragazza italiana di vent'anni, è...