Addio a don Marco A San Daniele comunità in lutto

PROTAGONISTASAN DANIELE DEL FRIULI «Comunità», «famiglia», «insieme», «avanti»: sono le prime parole che vengono immediatamente in mente a chi, monsignor Marco Del Fabro, o solo don Marco come voleva ostinatamente lui, l'ha conosciuto prima nei suoi impegni in diocesi e poi per 16 anni come parroco di San Daniele e vicario foraneo. È mancato ieri mattina, all'ospedale di San Daniele dove da qualche tempo era ricoverato, a 78 anni appena compiuti, il 6 aprile scorso. Una dipartenza troppo rapida, la sua, per chi lo vede ancora nelle...