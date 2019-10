«A mio padre il fucile risvegliava la memoria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SERATAUDINE Giunta alla decima edizione, anche quest'anno la serata Alzheimer, organizzata da Anap/Ancos di Confartigianato Persone Udine insieme all'associazione Alzheimer Udine, ha riempito l'auditorium dello stadio Friuli dove si è cercato di fare il punto su una malattia che vede l'incidenza in aumento, anche in Friuli Venezia Giulia, la seconda regione in Italia in termini di invecchiamento ha ricordato l'assessore regionale alla sanità, Riccardo Riccardi che ha salutato con gratitudine l'evento, auspicando che ne siano altri di...