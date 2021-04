Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIMONTEBELLUNA «Sono tragedie che non dovrebbero mai succedere, non dovrebbe accadere né che un carico cada da una gru né che una persona lavori sotto dei carichi sospesi. Speriamo che le indagini siano rapide e veloci perché non si può uscire di casa a 23 anni per andare a lavoro e lasciarci la vita». Parole di Nicola Atalmi, segretario generale della Slc Cgil di Treviso, che ieri mattina era presente all'esterno del cantiere...