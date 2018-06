Il caso diamanti: primo investitore rimborsato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TRIBUNALETREVISO Un piccolo spiraglio per quelle decine di persone rimaste scottate da un investimento in diamanti rivelatosi, alla fine, una trappola. Il caso è scoppiato nel 2016 quando i primi investitori, seguendo il consiglio di alcuni istituti bancari che indicavano il diamante come un bene rifugio sicuro e redditizio, si ritrovarono invece tra le mani un bene prezioso, ma valutato fino a 4 volte in più il valore di mercato. Fioccarono denunce ed esposti e la vicenda finì sotto la lente d'ingrandimento dei media. Subito fu chiara...