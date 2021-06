Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOTREVISO Nuova facciata del carcere: saranno gli stessi detenuti a montare i ponteggi per ridipingere l'esterno della struttura. Questo il primo esito pratico del corso per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi seguito da alcuni detenuti della Casa Circondariale di Santa Bona, in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Edile di Treviso. Una attività che rientra nel programma...