I DATI

TREVISO È scoppiato in una ditta lungo il terraglio, tra Preganziol e Mogliano, il nuovo focolaio che sta impegnando medici e infermieri dell'Usl trevigiana. Nell'azienda sono stati trovati 12 positivi, 11 stranieri e un italiano. Il primo campanello d'allarme è scattato qualche giorno fa, quando durante un controllo saltuario i tamponi fatti a tre dipendenti sono risultati a loro volta positivi. A quel punto la quarantina di persone, che abitualmente lavorano nei locali dell'azienda, sono state tutte controllate. E la rosa dei positivi è passata globalmente, a 15: i tre del primo giro di tamponi e i dodici del secondo. Adesso sono tutti in isolamento mentre i tecnici dell'Usl stanno conducendo un'indagine epidemiologica approfondita. Infine, a Treviso, è stato registrato anche un altro caso di positività: un lavoratore straniero è risultato positivo a un test.

L'INDAGINE

A catalizzare tutta l'attenzione è adesso quanto sta accadendo nell'azienda. Considerata la relativa vicinanza dell'ex caserma Serena, i tecnici dell'Usl stanno verificando eventuali possibili correlazioni, dirette o indirette, con il focolaio presenti all'interno del centro d'accoglienza. La ditta in cui sono emerse le 15 positività non rientrava nella lista dei datori di lavoro dei migranti ospiti tra Treviso e Casier.

NEL PADOVANO

Ci sono anche dei trevigiani nello staff tecnico del Borgoricco, squadra padovana di Eccellenza, dove nei giorni scorsi è emersa la positività al coronavirus di un calciatore. Il giovane, residente nel veneziano, era stato chiamato dall'Usl di Mestre per sottoporsi a tampone perchè aveva incontrato una sua amica, risultata positiva, nella serata di mercoledì 5 agosto, ovvero all'indomani della seduta di allenamento facoltativa effettuata assieme a buona parte della squadra al campo parrocchiale. E' per questa ragione che le autorità sanitarie patavine hanno deciso di sottoporre a tampone tutti i componenti del team, inclusi dirigenti e staff tecnico, alcuni dei quali residenti anche nella Marca. I primi 7 tamponi sui giocatori che erano entrati in contatto col calciatore infettato sono stati tutti negativi. Ora toccherà agli altri 13. Il loro test è stato programmato tra le giornate di venerdì e lunedì. Nel frattempo, come da protocollo, dovranno stare tassativamente in quarantena.

L'AVVISO

Resta alta l'attenzione per i trevigiani che tornano dalle vacanze all'estero. Dopo i casi di turisti rientrati dalla Croazia e risultati positivi ai controlli, l'Usl continua a raccomandare la massima cautela quando si va in giro, specificando di evitare luoghi affollati e utilizzare il più possibile la mascherina. E al ritorno, all'insorgere di un qualsiasi sintomo sospetto, invita a mettersi in contatto immediatamente col proprio medico di base e con gli specialisti del numero verde anti-covid. In entrambi i casi verranno date indicazioni chiare su come comportarsi.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA