Un talento giovane già super-affermato contro il bomber appena sbocciato, ma destinato a segnare gli anni a venire. Kylian Mbappé, ventenne campione del mondo, accetta la sfida di Erling Haaland, il diciottenne che travolge le difese. Forse non basterà al Borussia Dortmund per frenare il Psg dei super-assi, ma l'incontro di stasera a Dortmund è il fiore all'occhiello della prima parte degli ottavi di finale della Champions League, che torna dopo il letargo invernale. Ma non vale certo meno l'altro confronto che mette alla prova, sempre stasera alle 21 (Sky Sport), la spietata macchina da gol del Liverpool opposta a un Atletico Madrid apparentemente in vesti dimesse. Sembra la stagione più esaltante della lunga storia dei Reds: dopo la Champions sta tiranneggiando la Premier come non è mai riuscito a nessuno (25 vittorie e un pari, scudetto vicino). Klopp ha una macchina perfetta con una grande difesa, mediana robusta, oltre alle frecce Mané e Salah e al regista offensivo Firmino. Ma il tecnico sa che non può fidarsi dell'Atletico che Simeone sta governando con fatica in questa stagione di transizione. Una vittoria e due ko nelle ultime cinque sfide testimoniano la difficoltà dei colchoneros che segnano poco ma hanno una difesa coi fiocchi. Ci vorrà un'impresa, però, per fermare al Wanda i campioni in carica. A completare il quadro, domani, Atalanta-Valencia e Tottenham-Lipsia.

