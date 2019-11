FERRARI, IL DISASTRO È DOPPIO `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1SAN PAOLO Dite 33, cioè Verstappen. L'olandese, ottava vittoria in carriera, si è vendicato dello scorso anno quando, in testa alla gara, venne buttato fuori dalla Force India di Ocon. Un Gran Premio del Brasile pazzesco con un risultato finale, in pista, assolutamente imprevedibile, con il giovane francese Pierre Gasly al secondo posto, a segnare un colpo per i motori Honda, grazie a Red Bull e a Toro Rosso. Il successo del pilota della Red Bull ha incrementato la sua fama, tanto che per il GP in programma il prossimo anno sulla...