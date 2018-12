CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTOREVOLEMAIORCA È forse il modello più rassicurante del ricco e variegato catalogo Mercedes. Sicuramente è quello più apprezzato del pubblico femminile, presso il quale aveva praticamente preso il posto della Classe A dopo che quest'ultima, con il brusco cambiamento di rotta del 2012, si era trasformata da sfiziosa e razionale monovolume da città in piccola berlina dal look muscoloso e aggressivo. Adesso anche per la Classe B è arrivato il momento della svolta, seppure nel segno della continuità più che della rivoluzione. La terza...