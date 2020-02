Un nuovo caso nel Veneziano, e il totale dei contagiati di coronavirus sale a 9. Si tratta di un infermiere residente a Cavallino-Treporti e in servizio all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, il Civile, dove ha assistito i due anziani di 88 e 86 anni trovati positivi domenica mattina. Da ieri mattina l'infermiere si trova in isolamento a casa sua (al Cavallino, appunto). Di nove casi individuati in provincia di Venezia (otto sono veneziani, uno padovano) risultati positivi al Covid-19, cinque sono ricoverati in ospedale. Tre sono su un letto del Civile, nel padiglione Jona: due di loro - i pazienti di 88 e 86 anni, sono in Rianimazione - mentre il terzo, un ottantatreenne positivo da lunedì, è nel reparto di Malattie Infettive del Santi Giovanni e Paolo. Gli altri due pazienti ricoverati in ospedale sono le situazioni che preoccupano. Il più grave è il sessantasettenne di Oriago di Mira, ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Padova, dopo essere passato per le strutture sanitarie di Mirano e Dolo. Sempre ieri sono peggiorate le condizioni sanitarie dell'ottantenne della Gazzera, ricoverato lunedì sera nel reparto Infettivi dell'ospedale All'Angelo di Mestre e ora trasferito in Rianimazione.

