Un manager per il centro storico. Ca' Sugana è alla ricerca di una figura professionale cui affidare un compito non da poco: stimolare e dare un senso alle aperture di nuovi negozi in città consigliando, in base a esperienze, indagini di mercato e rapporti stretti e continui con le categorie, cosa è meglio aprire e dove. E, non ultimo, una figura in grado di realizzare la vera missione: avviare la zonizzazione della città per aree commerciali tematiche, traguardo indicato più volte come prioritario dal vicesindaco Andrea De Checchi. Il manager verrà scelto attraverso un concorso aperto a professionisti dotati di ottimo curriculum con specializzazione in progetti di gestione urbana. Per individuare la persona giusta, l'amministrazione si appoggerà anche alle categorie del commercio e del settore attività produttive che saranno invitate a indicare i profili migliori tra cui scegliere. Avrà a disposizione un ufficio e lavorerà a stretto contatto col settore attività produttive. In un periodo caratterizzato da un grande turnover dei negozi e ricco di polemiche per via della chiusura di tante attività storiche, il nuovo manager dovrà elaborare una strategia di riqualificazione del centro storico per aree a tema.

Calia a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA