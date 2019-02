Udinese, una contusione ferma De Paul in allenamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sarà il centrocampo a determinare l'undici titolare dell'Udinese, domenica contro il Chievo.Davide Nicola in mezzo ha gli uomini contati, visto che Sandro e Behrami devono risolvere i propri malanni muscolari, mentre Ingelsson e Badu ancora non sono al cento per cento della forma. Come se non bastasse, nell'allenamento pomeridiano di ieri, durante una esercitazione sulla manovra offensiva, Rodrigo De Paul ha rimediato una contusione alla caviglia, fermandosi disperato per farsi soccorrere dallo staff medico bianconero. A una prima visita,...