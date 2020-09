Vertice ieri mattina in Confartigianato Udine sulla situazione del trasporto scolastico. Un servizio che negli anni passati era svolto con grande professionalità e trasparenza dalle imprese artigiane - una cinquantina in tutto quelle attive nelle 4 province Fvg - e che da quest'anno è stato appaltato per il tramite della Centrale unica di committenza a una ditta pugliese con le conseguenze di cui molto si è detto in questi giorni. Dopo aver perso il lavoro, le imprese artigiane del trasporto persone tendono una mano ai Comuni rimasti al palo con il servizio. Alcune si sono già fatte avanti autonomamente, altre sono pronte a farlo, ma Confartigianato detta le condizioni: «Com'è nella natura degli artigiani siamo pronti a fare la nostra parte - puntualizza Rudi D'Orlando, capogruppo regionale del trasporto persone di Confartigianato -, ma non siamo disposti a fare i tappabuchi». Le richieste emerse dal tavolo di ieri sono diverse. A partire da quella di prolungare ad un anno l'affidamento del servizio in via diretta. E chiedono un incontro agli assessori: «Vogliamo confrontarci con loro sulle modalità delle prossime gare».

