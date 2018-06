Ok alla ripartenza due categorie sotto Troverà Calvi Noale, Martellago e Treviso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Approvazione della Figc e parere favorevole del comitato regionale dilettanti. Sono questi i due passaggi obbligatori in seguito ai quali sarà ratificata l'iscrizione del Mestre al campionato di Eccellenza della prossima stagione, come spiega il presidente del comitato regionale Veneto della Lega Dilettanti FIGC Giuseppe Ruzza. «Da parte del comitato regionale, posso già dire come il parere sarà positivo, visto che ne abbiamo discusso proprio giovedì nel consiglio direttivo. Sarà molto importante anche il parere della Lega Pro e del...