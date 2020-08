L'EPIDEMIA

TREVISO Altri 21 trevigiani positivi al covid 19, molti dei quali collegati al rientro dall'estero di lavoratori di origini straniere e di vacanzieri. Ma c'è anche un altro fronte aperto sul quale sta lavorando l'Usl, quello relativo al contagio di quattro ospiti contagiati dal coronavirus emersi nella casa di riposo di Cordignano, segno che l'allerta, rientrata nei primi mesi estivi, sta tornando alta anche negli ambienti più delicati, quelli frequentati da anziani spesso già gravati, oltre che dal peso dell'età, da pregresse patologie.

I NUOVI CASI

Proprio ieri la Regione ha esteso l'obbligatorietà dei tamponi per chi rientra dall'estero non solo dai paesi extra Ue, ma anche da Croazia, Spagna, Grecia e Malta. I cittadini avranno l'obbligo di comunicare l'avvenuto rientro all'Ulss entro 24 ore, chi non lo farà sarà soggetto a sanzioni. Il test sarà gratuito. Fra le ultime 13 persone risultate positive ai tamponi nella Marca vi sono un lavoratore di rientro dalla Romania, asintomatico, una persona tornata dalla Costa Azzurra il cui contagio è emerso proprio per il sopraggiungere della febbre, tre contatti positivi originari dei Balcani, due familiari di un italiano già risultato positivo ai tamponi, un cittadini di origini sudamericane, un lavoratore di un'azienda trevigiana, due coniugi macedoni, un indiano e un italiano entrambi asintomatici. Con questi ultimi il numero dei casi attualmente positivi in provincia di Treviso salgono così a 473, più di ogni altra provincia in Veneto contando però che oltre 200 positività sono legate al focolaio dell'ex caserma Serena di Treviso, dove nelle scorse ore sono stati svolti gli ennesimi tamponi dei cui esiti darà conto oggi l'azienda sanitaria. In totale, dall'inizio dell'epidemia, sono 3.175 i trevigiani contagiati.

LO SCREENING

Nell'ambito dei controlli a tappeto per gli ospiti e gli operatori delle Rsa, ieri sono emerse anche 4 positività su altrettanti anziani che risiedono nella casa di Riposo di Cordignano. Come da prassi anche nel loro caso è scattato l'isolamento dal resto degli ospiti e le loro condizioni verranno monitorate costantemente. La buona notizia rimane la bassissima ospedalizzazione. Sono solo 4 i pazienti ricoverati al Ca' Foncello di Treviso, uno dei quali in terapia intensiva, cui si aggiungono altri 5 degenti all'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. Segno che, almeno per il momento, il Covid sembra continuare ad aggredire con meno virulenza rispetto alla scorsa primavera. (a.belt)

