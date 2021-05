Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAVENEZIA Non vogliono vaccinarsi e lo dicono apertamente, ma non accettano di essere chiamati no-vax. «Se ci fosse un vaccino sicuro, lo faremmo. Questo che c'è, è un farmaco sperimentale di cui non si sa granché. Anzi, si sa che non impedisce la trasmissione del virus, cosa che invece un vaccino dovrebbe fare». In circa 150, ieri mattina, sono andati a manifestare all'entrata dell'ospedale dell'Angelo contro l'obbligo...