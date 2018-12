Manovra, il governo incassa la fiducia ma il testo va riscritto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Il primo giro di boa per la manovra del governo è quasi compiuto. La Camera ha dato il via libera alla fiducia sulla manovra con 330 voti favorevoli. Oggi sarà approvato il testo. Mail disco verde è arrivato nella consapevolezza che al Senato si ripartirà da zero o quasi. Nel testo che ha ricevuto il via libera di Montecitorio mancano le misure chiave promesse dal governo, il Reddito di cittadinanza e la riforma «Quota 100» delle pensioni. Diverse delle norme che sono entrate, invece, dovranno essere cambiate. A...