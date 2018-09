Mancano prof, la scuola parte a rilento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RITORNO SUI BANCHIPORDENONE Secondo giorno di scuola con lo sciopero proclamato dall'Anief, il sindacato che chiede a gran voce l'apertura delle graduatorie ad esaurimento, come era accaduto nel 2012, sulle quali il governo si è detto contrario. Nei siti delle scuole è apparso l'annuncio dello sciopero poiché non sarà garantito il corretto svolgimento delle lezioni. L'Anief chiede una stabilizzazione per gli insegnanti abilitati e per chi ha 36 mesi di esperienza. «La verità spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e...