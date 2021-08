Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GRANDI NAVIVENEZIA Perdite per almeno 82 milioni di euro per il 2022, a fronte di risarcimenti statali per circa un terzo. Questo l'impatto che, come evidenziato dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre, il mondo della crocieristica avrebbe sul tessuto economico veneziano dopo il blocco delle grandi navi a San Marco deciso dal decreto del governo e scattato domenica.LO STUDIOIl tutto alla luce di una ricerca condotta nel 2013 da autorevoli...