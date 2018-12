Lo scontro con l'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTI PUBBLICIROMA Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è convinto che la trattativa con l'Europa andrà a buon fine. Nella sua informativa di ieri in Parlamento ha spiegato che quando oggi vedrà il presidente della Commissione Jean Claude Juncker, non gli presenterà «un libro dei sogni», ma «uno spettro concreto del progetto riformatore dell'esecutivo». Conte si è detto anche convinto di essere in «possesso dei dati macroeconomici per dimostrare che la manovra è stata strutturata per rispondere alle esigenze del Paese...