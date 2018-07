CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAROMA Sergio Marchionne, l'uomo che ha salvato la Fiat creando un'azienda globale che opera in tutti i continenti, è in fin di vita in una clinica svizzera. Le condizioni del manager operato alla spalla si sono improvvisamente aggravate e non c'è più alcuna possibilità che possa tornare sul ponte di comando. Si chiude così in modo triste una storia di grande successo, quasi una favola, una parentesi lunga 14 anni che ha stravolto il Lingotto e lasciato un segno profondo in tutto il Paese. Il più importante manager italiano, uno...