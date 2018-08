CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA La minaccia di revocare la concessione dopo il disastro di Genova che ha provocato almeno 38 morti è sul tavolo. Ed ha affossato in Borsa i titoli di Atlantia, la holding controllata dalla famiglia Benetton a cui fa capo Autostrade per l'Italia. Poi però dal governo c'è anche la richiesta, formalizzata con una lettera inviata alla società, di ricostruire a sue spese non solo il viadotto crollato ma anche tutte le altre aree danneggiate. Insomma intanto aprite il portafoglio. Gli investitori però si spaventano e anche se il...