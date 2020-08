L'INIZIATIVA

JESOLO Ancora donazioni e attestati di vicinanza al personale sanitario. E nel dettaglio a medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici della prevenzione, educatori, amministrativi e moltissime altre persone impegnate nella miriade di mansioni previste in ogni azienda sanitaria.

Sono oltre 500 i dipendenti Ulss 4 che tra ieri sera e lunedì prossimo 10 agosto partecipano all'iniziativa lanciata dai gestori del luna park New Jesolandia in omaggio alle attività svolte durante l'emergenza sanitaria, oltre che quotidiane, nel garantire la salute alla cittadinanza. I gestori del parco di via Roma destra hanno infatti messo a disposizione due serate gratuite per tutto il personale dell'Ulss 4 che, nei giorni scorsi, si è preventivamente iscritto all'iniziativa. In modo analogo a quanto avviene ai varchi di accesso alle strutture sanitarie, questa sera e lunedì prossimo, dunque, personale del luna park accoglierà gli ospiti e, dopo aver vagliato l'iscrizione, consegnerà loro un braccialetto identificativo per usufruire delle gratuità.

Notevole l'emozione del personale per questo gesto inaspettato e che ha donato qualche momento di serenità dopo la grande mole di lavoro dei mesi scorsi. «Un doveroso grazie a New Jesolandia dice il direttore generale dell'Ulss 4 Carlo Bramezza - che offre la possibilità di trascorrere qualche ora di divertimento ai dipendenti Ulss e ai loro familiari, soprattutto ai più piccoli. Questo gesto è un nuovo attestato di gratitudine e di riconoscenza per il buon lavoro durante il periodo di emergenza e per l'impegno quotidiano nel garantire la salute alla cittadinanza». Da ricordare che durante le settimane di confinamento, sono state tantissime le donazioni (soprattutto prodotti alimentari) fatte dai privati al personale in servizio nell'ex Covid Hospital di Jesolo, compresi anche i soggiorni offerti dall'hotel Almar, il primo 5 stelle della città. E il prossimo 21 agosto la città dedicherà il Lungomare delle Stelle, l'appuntamento con cui Jesolo nel corso degli anni ha reso omaggio a personalità illustri e celebrità italiane, agli operatori sanitari. A loro sarà quindi intitolato il tratto di lungomare di fronte all'ospedale di Jesolo; una scelta non casuale ma dettata dal ruolo che la struttura, e il suo personale, hanno avuto nello sforzo nazionale di contrasto al virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA