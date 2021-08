Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO Vaccinarsi sotto le stelle e, intanto, ascoltare i versi più belli della Divina Commedia. È la strategia messa in campo dall'Ulss Dolomiti per attrarre gli ultimi indecisi. La sanità incontrerà la poesia giovedì sera, dalle 19 alle 21, in piazza dei Martiri a Belluno, sotto la porta cittadina dedicata al Sommo Poeta. Sarà il primo di una serie di appuntamenti promossi dall'azienda sanitaria in collaborazione con la...