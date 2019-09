L'assistente ha sempre respinto le accuse dicendosi innocente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TAPPEUDINE Il processo a carico dell'assistente sanitaria trevigiana Emanuela Petrillo per il caso dei sospetti finti vaccini si aprirà a breve in Tribunale a Udine. La prima udienza è in calendario per martedì 24 settembre davanti al Tribunale in composizione collegiale. Il caso delle mancate vaccinazioni era scoppiato nella primavera 2017. I primi sospetti erano sorti nella Marca Trevigiana. Poi, a fine aprile, il caso si era allargato al Friuli dove l'assistente sanitaria aveva lavorato in precedenza, dal novembre 2009 al dicembre...