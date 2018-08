CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISI CITTÀ DEL VATICANO Ormai è chiaro che nella Chiesa non vi è una visione univoca, condivisa e compatta. La linea aperturista di Papa Bergoglio in fatto di immigrazione non a tutti piace nonostante che - in questi cinque anni di pontificato - la sua predicazione sia stata leggermente aggiustata rispetto al periodo iniziale. Dal suo primo viaggio a Lampedusa, nel 2013, fino alla visita in Svezia, tre anni dopo, i toni accesi che insistevano sugli ingressi di coloro che bussano alle porte dell'Europa per sfuggire alla fame si sono...